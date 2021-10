Fausto Leali, la moglie è l’ex corista Germana Schena (Di sabato 2 ottobre 2021) Tra Fausto Leali e la moglie Germana Schena sposata nel 2014, ci sono circa 30 anni di differenza ed arriva. Stasera Fausto Leali sarà tra gli ospiti della seconda ed ultima puntata di “Arena Suzuki ’60 ’70 ’80”, show musicale condotto da Amadeus, in onda stasera a partire dalle 21:30 su Raiuno Fausto Leali: l’incontro con la moglie Germana Schena nel 2001 Due matrimoni alle spalle, la voce di A Chi incontra Germana Schena per la prima volta nel 2001, quando la donna entra nella band dell’artista bresciano come corista. L’addio momentaneo due anni dopo per seguire la sua gravidanza: in quel periodo alla Schena ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 2 ottobre 2021) Trae lasposata nel 2014, ci sono circa 30 anni di differenza ed arriva. Staserasarà tra gli ospiti della seconda ed ultima puntata di “Arena Suzuki ’60 ’70 ’80”, show musicale condotto da Amadeus, in onda stasera a partire dalle 21:30 su Raiuno: l’incontro con lanel 2001 Due matrimoni alle spalle, la voce di A Chi incontraper la prima volta nel 2001, quando la donna entra nella band dell’artista bresciano come. L’addio momentaneo due anni dopo per seguire la sua gravidanza: in quel periodo alla...

Advertising

giorgiobigi1 : Anna Oxa & Fausto Leali - Ti lascerò (testo) - GiulioBrusati : RT @arenaliveweb: Oggi alle 21.25 con Amadeus su @RaiUno in #ArenaSuzuki607080, dall’Arena di Verona ci sono: Gianna Nannini Raf Patty Pr… - radiocalabriafm : FAUSTO LEALI - TU NON MI LASCIARE MAI - MeStessaIly : RT @akyurek81: @GrandeFratello @AlfonsoSignori1 sembra abbia dimenticato l'anno scorso come hanno fatto fuori a Fausto Leali vergognatevi - Bruna94635897 : @MarioManca E io penso sempre a Fausto Leali escluso per il titolo di una canzone!!! Quello è stato vergognoso povero Fausto!! -