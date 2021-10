Expo Dubai, Sgarbi: “Italia che oscura David umiliazione inaudita” (Di sabato 2 ottobre 2021) “L’Italia oscura il David di Michelangelo a Dubai in ossequio alla tradizione islamica: un’umiliazione inaudita, inaccettabile, intollerabile. Lo Stato Italiano umiliato e l’arte Italiana mortificata. Un vero e proprio schifo”. E’ la ‘stroncatura’ netta di Vittorio Sgarbi che all’Adnkronos commenta così la vicenda del David di Michelangelo all’Expo di Dubai dove l’iconica riproduzione in grandezza naturale del capolavoro è presentata in modo tale da non mostrare le parti intime della statua. “Ci troviamo di fronte all’umiliazione dell’arte Italiana. La prova del fallimento dell’Italia all’Expo, dopo che Di Maio era ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 2 ottobre 2021) “L’ildi Michelangelo ain ossequio alla tradizione islamica: un’, inaccettabile, intollerabile. Lo Statono umiliato e l’artena mortificata. Un vero e proprio schifo”. E’ la ‘stroncatura’ netta di Vittorioche all’Adnkronos commenta così la vicenda deldi Michelangelo all’didove l’iconica riproduzione in grandezza naturale del capolavoro è presentata in modo tale da non mostrare le parti intime della statua. “Ci troviamo di fronte all’dell’artena. La prova del fallimento dell’all’, dopo che Di Maio era ...

