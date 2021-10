Expo Dubai, Bonito Oliva: “David opera d’arte, no a censura, una forma di prudenza mondo arabo” (Di sabato 2 ottobre 2021) “Il David è un’opera d’arte e non deve essere censurata. E’ un’immagine dell’Italia. A Dubai hanno usato un escamotage, una forma di prudenza per venire incontro alla sensibilità di un continente che ha altri principi religiosi”. E’ quanto ha dichiarato all’Adnkronos il critico d’arte Achille Bonito Oliva commentando la scelta di esporre il grande capolavoro di Michelangelo all’Expo di Dubai in parte ‘censurato’ in alcune parti del corpo. Ed ha aggiunto ancora Achille Bonito Oliva, celebrato in questi giorni da una mostra al Castello di Rivoli, ‘Abo Theatron – L’Arte o la Vita’: “l’Expo accoglie un pubblico molto ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 2 ottobre 2021) “Ilè un’e non deve essereta. E’ un’immagine dell’Italia. Ahanno usato un escamotage, unadiper venire incontro alla sensibilità di un continente che ha altri principi religiosi”. E’ quanto ha dichiarato all’Adnkronos il criticoAchillecommentando la scelta di esporre il grande capolavoro di Michelangelo all’diin parte ‘to’ in alcune parti del corpo. Ed ha aggiunto ancora Achille, celebrato in questi giorni da una mostra al Castello di Rivoli, ‘Abo Theatron – L’Arte o la Vita’: “l’accoglie un pubblico molto ...

