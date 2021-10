EMX250 | continua l' assolo di Nicholas Lapucci

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : EMX250 continua

Motosprint.it

Il podio della 125; Valerio Lata a sinistra con la tabella rossa in mano Lapucci non perdona Seconda doppietta stagionale per Nicholas Lapucci in. A Teutschenthal il toscano parte dal quarto ...La marcia del pilota Fanticspedita e a tre prove dal termine nessuno sembra in grado di impensierire seriamente ... rivale Nicholas Lapucci sempre leader dellaPartenza difficile in gara ...Dopo la lunga pausa estiva riprendono le serie continentali EMX250 ed EMX125, in entrambe, a metà campionato, guidano gli italiani ...