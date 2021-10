Elezioni | crolla di oltre 11 punti l' affluenza | è al 35 | 3% Candidati e leader politici al seggio | le foto e i video

(Di domenica 3 ottobre 2021) Urne aperte dalle sette del mattino (fino alle 23; poi si replica domani dalle 7 alle 15) per12 milioni di elettori per il rinnovo di 1.192 amministrazioni comunali (riflettori a Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna e Trieste) per le suppletive della Camera e per le regionali in Calabria. I restanti 13 capoluoghi di provincia chiamat Segui su affaritaliani.it

Brucia e crolla il #PonteDiFerro, uno dei simboli di Roma. Muore, dopo 158 anni di vita, nella notte che anticipa le elez…

Roma, in fiamme il ponte del quartiere Ostiense: un pezzo si stacca e nel Tevere. Zona, quella di Marconi/Ostiense, che già normalmente è facile trovare paralizzata per il gran numero di veicoli che l'attraversa. L'incendio forse partito da un fornelletto o un fuoco. Deviazioni su strade limitrofe, come via Ostiense, viale Marconi, via Ettore Rolli. Fuga di gas sul Ponte dell'Industria che collega Trastevere con Ostiense. Ponte dell'Industria: concluso alle 4 l'in