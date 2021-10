Elezioni comunali, deputata M5S aggredita: il motivo è vergognoso (VIDEO) (Di sabato 2 ottobre 2021) Elezioni comunali vicinissime (mancano poche ore, si vota il 3 e 4 ottobre) e clima estremamente teso ad Afragola, alle porte di Napoli. Elezioni comunali (instagram)In queste ore tiene banco l’incresciosa denuncia della deputata del Movimento Cinque Stelle Iolanda Di Stasio, che racconta ai quotidiani nazionali e al mondo del web di essere stata letteralmente aggredita insieme ad altri esponenti di partiti alleati. Mancano pochissime ore alla scelta del nuovo sindaco di Afragola e alla formazione della nuova maggioranza, e nel comune partenopeo esplode un vero e proprio caso che poco ha a che vedere con l’equilibrio, la calma e il sereno confronto. Elezioni comunali, poche ore al voto. Clima da far west ad Afragola A raccontarlo è ... Leggi su chenews (Di sabato 2 ottobre 2021)vicinissime (mancano poche ore, si vota il 3 e 4 ottobre) e clima estremamente teso ad Afragola, alle porte di Napoli.(instagram)In queste ore tiene banco l’incresciosa denuncia delladel Movimento Cinque Stelle Iolanda Di Stasio, che racconta ai quotidiani nazionali e al mondo del web di essere stata letteralmenteinsieme ad altri esponenti di partiti alleati. Mancano pochissime ore alla scelta del nuovo sindaco di Afragola e alla formazione della nuova maggioranza, e nel comune partenopeo esplode un vero e proprio caso che poco ha a che vedere con l’equilibrio, la calma e il sereno confronto., poche ore al voto. Clima da far west ad Afragola A raccontarlo è ...

Advertising

fattoquotidiano : GLI IMPRESENTABILI La commissione parlamentare Antimafia presieduta da Nicola Morra ha pubblicato la lista dei can… - repubblica : Elezioni comunali, la posta in gioco dei leader alle urne - Open_gol : Almeno uno dei sostenitori del sindaco uscente, considerato vicino a Casapound, avrebbe aggredito un avversario gri… - EmilianaCarifi : RT @fattoquotidiano: GLI IMPRESENTABILI La commissione parlamentare Antimafia presieduta da Nicola Morra ha pubblicato la lista dei candid… - unmagroio : RT @legalizzas: 'Elezioni comunali, l’Antimafia pubblica i nomi di nove “impresentabili”' In polititca non hanno mai problemi di 'magre' ,… -