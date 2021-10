E’ stato arrestato il figlio di Graziella Bartolotta uccisa ad Ardea | le ultime notizie

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 2 ottobre 2021) Non si è trincerato nel silenzio, nelle ore successive al ritrovamento del cadavere di sua madre. Ha raccontato per filo e per segno tutto quello che aveva fatto nel giorno in cuiè stata ritrovata morta. Ha raccontato di aver dedicato tutta una vita a prendersi cura di lei. Ma per gli inquirenti i fatti non sono andati come Fabrizio Rocchi ha raccontato. L’uomo infatti, èarrecon l’accusa di aver ucciso sua madre. Ai giornalisti che erano vicino la casa in cui la donna è stata, diceva che probabilmente la mamma era caduta, sbattendo la testa contro il lavandino. Anche la moglie di Fabrizio, parlando con i giornalisti aveva raccontato di altri incidenti domestici, allontanando ogni possibile sospetto dal suo marito. Oggi però la svolta in questo caso. Fabrizio Rocchi, che viveva nella casa ...