Donna uccisa ad Ardea: arrestato il figlio. In tv diceva: “Ma vi pare che ammazzavo mamma?” (video) (Di sabato 2 ottobre 2021) I carabinieri della Compagnia di Anzio – a seguito del decesso di Graziella Bartolotta, la Donna di 68 anni trovata morta all’interno della sua abitazione di via del Pettirosso ad Ardea il 28 settembre scorso, al termine di una articolata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Velletri e condotta con gli ausili tecnici forniti dalla Sezione Rilievi Tecnici del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Roma e dalla Sezione Investigazioni Scientifiche del Gruppo Carabinieri di Frascati – hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Velletri, che ha concordato pienamente con le ipotesi investigative sostenute dagli inquirenti, nei confronti di Fabrizio Rocchi, primogenito della vittima.La Donna di Ardea aveva 68 anni e viveva con ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 2 ottobre 2021) I carabinieri della Compagnia di Anzio – a seguito del decesso di Graziella Bartolotta, ladi 68 anni trovata morta all’interno della sua abitazione di via del Pettirosso adil 28 settembre scorso, al termine di una articolata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Velletri e condotta con gli ausili tecnici forniti dalla Sezione Rilievi Tecnici del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Roma e dalla Sezione Investigazioni Scientifiche del Gruppo Carabinieri di Frascati – hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Velletri, che ha concordato pienamente con le ipotesi investigative sostenute dagli inquirenti, nei confronti di Fabrizio Rocchi, primogenito della vittima.Ladiaveva 68 anni e viveva con ...

