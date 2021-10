Diretta Sassuolo-Inter 0-0, Inzaghi sceglie Correa con Lautaro. Out Raspadori per Defrel (Di sabato 2 ottobre 2021) Dopo due pareggi consecutivi, uno contro l'Atalanta in campionato e uno (ben più pesante) contro lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi in Champions League, l'Inter ha bisogno di una... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 2 ottobre 2021) Dopo due pareggi consecutivi, uno contro l'Atalanta in campionato e uno (ben più pesante) contro lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi in Champions League, l'ha bisogno di una...

Advertising

internewsit : E' cominciata al Mapei Stadium! Segui con noi la diretta di #SassuoloInter, 7' giornata di #SerieA - - FlashScoreIT : ???? #SerieA Fischio d'inizio per #SassuoloInter! ?? DIRETTA e CRONACA ?? - izmnok : RT @Gazzetta_it: Fischio d’inizio, si parte! Sassuolo-Inter 0-0 in diretta su - vivoperlinter : #Live, Sassuolo-Inter: segui con noi la diretta! 1' - Pairetto fischia il calcio d'inizio! #SerieA #SassuoloInter… - Gazzetta_it : Fischio d’inizio, si parte! Sassuolo-Inter 0-0 in diretta su -