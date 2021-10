Dionisi: “Non meritavamo questo risultato. L’intervento di Handanovic su Defrel? Si può sbagliare” (Di sabato 2 ottobre 2021) Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il ko del Mapei contro l’Inter:“Peccato, per la prestazione non meritavamo di tornare a casa con questo risultato. Avevamo dall’altro lato una squadra forte, l’unico rammarico è non aver fatto il secondo gol, che non è arrivato per demerito nostro e per merito dell’Inter”. Cosa dice sull’episodio di Handanovic su Defrel a fine primo tempo? “Dico che si può sbagliare, rivedendolo conferma la mia opinione dal campo. Mi dispiace perché meritavamo di più, prendiamo i complimenti e torniamo a casa senza punti”. Foto: Twitter Sassuolo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 2 ottobre 2021) Alessio, tecnico del Sassuolo, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il ko del Mapei contro l’Inter:“Peccato, per la prestazione nondi tornare a casa con. Avevamo dall’altro lato una squadra forte, l’unico rammarico è non aver fatto il secondo gol, che non è arrivato per demerito nostro e per merito dell’Inter”. Cosa dice sull’episodio disua fine primo tempo? “Dico che si può, rivedendolo conferma la mia opinione dal campo. Mi dispiace perchédi più, prendiamo i complimenti e torniamo a casa senza punti”. Foto: Twitter Sassuolo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

