Dal Mei un premio alla carriera a Carboni | “Grande onore”

FAENZA – Ieri a Faenza, in occasione dell'inaugurazione del Mei – meeting delle etichette indipendenti, a Luca Carboni (foto) è stato consegnato un premio alla carriera. Questo il commento del cantautore bolognese: "È stato un Grande onore ricevere dal fondatore Giordano Sangiorgi e dal sindaco Massimo Isola un premio per la mia storia musicale… L'augurio è che tutti gli artisti siano sempre liberi, unici e indipendenti!!! Grazie a tutti! Buon festival!!!".

