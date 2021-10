Cresce il numero di studenti nati in Italia senza la cittadinanza italiana: i numeri di un fenomeno rilevante (Di sabato 2 ottobre 2021) Secondo un rapporto del ministero dell’Istruzione, quasi un milione di studentesse e studenti in Italia non ha la cittadinanza Italiana. Oltre 876 mila ragazze e ragazzi su un totale di 8.484.000, hanno frequentato lo scorso anno le scuole Italiane: nello specifico, sempre secondo le statistiche, il 10,3% della popolazione scolastica registrata nell’anno scolastico 2019/2020 sarebbe di origine straniera, un dato importante che è solo destinato a Crescere. Già nella scuola dell’Infanzia e Primaria, infatti, l’incidenza è in aumento, con quasi il 12% di bambini privi della cittadinanza Italiana, due punti in più che attestano il forte trend in espansione delle seconde generazioni di migranti all’interno di ogni scuola Italiana, in soli ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 2 ottobre 2021) Secondo un rapporto del ministero dell’Istruzione, quasi un milione di studentesse einnon ha lana. Oltre 876 mila ragazze e ragazzi su un totale di 8.484.000, hanno frequentato lo scorso anno le scuolene: nello specifico, sempre secondo le statistiche, il 10,3% della popolazione scolastica registrata nell’anno scolastico 2019/2020 sarebbe di origine straniera, un dato importante che è solo destinato are. Già nella scuola dell’Infanzia e Primaria, infatti, l’incidenza è in aumento, con quasi il 12% di bambini privi dellana, due punti in più che attestano il forte trend in espansione delle seconde generazioni di migranti all’interno di ogni scuolana, in soli ...

