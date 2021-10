Covid Usa | Biden | “Sfioriamo i 700mila morti | vaccino è importante”

(Di sabato 2 ottobre 2021) Gli Stati Uniti hanno raggiunto la soglia “dolorosa” dia causa dele “mentre la nazione piange” le vittime della pandemia, “non dobbiamo diventare immuni al dolore”. Lo ha detto il presidente Joein una dichiarazione diffusa in occasione dell'”incredibile” record, dichiarazione nella quale ricorda “quanto siavaccinarsi”. “I vaccini sono sicuri, gratis e facili e negli ultimi 8 mesi grazie alla vaccinazione abbiamo fatto straordinari progressi nella lotta contro il”. “Se non lo avete ancora fatto – conclude– vi prego di vaccinarvi. Può salvare la vostra vita e di coloro che amate. Ci aiuterà a sconfiggere ile ad andare avanti, insieme, come un’unica nazione”. L'articolo proviene da Sbircia la ...

Corriere : Covid, negli Usa bilancio sempre più drammatico: più di 700 mila morti dall'inizio della pandemia - Agenzia_Ansa : Covid, negli Usa oltre 700.000 i morti da inizio pandemia #ANSA - repubblica : Covid, negli Usa superati i 700mila morti: come fosse sparita Washington. Oltre 5 milioni di vittime nel mondo

