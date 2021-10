Covid oggi Veneto, 457 contagi: bollettino 2 ottobre (Di sabato 2 ottobre 2021) Sono 457 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 2 ottobre 2021, secondo i dati Covid del bollettino della Protezione Civile. Registrati altri 2 morti, che portano a 11.778 il numero totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza. Gli attuali positivi sono 10.433 (-146), mentre i dimessi/guariti sono 447.820 (+601). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 2 ottobre 2021) Sono 457 ida coronavirus in, 22021, secondo i datideldella Protezione Civile. Registrati altri 2 morti, che portano a 11.778 il numero totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza. Gli attuali positivi sono 10.433 (-146), mentre i dimessi/guariti sono 447.820 (+601). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

