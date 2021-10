Covid: corteo no green pass a Milano, tre fermati (Di sabato 2 ottobre 2021) Milano, 2 ott. (Adnkronos) - Tre persone sono state fermate dalle forze dell'ordine a Milano durante la manifestazione organizzata dai no green pass. Il corteo, non preavvisato, è partito da piazza Fontana ed è passato in corso Buenos Aires, sotto il monitoraggio costante delle forze dell'ordine, che sono riuscite a evitare deviazioni verso obiettivi sensibili come la stazione ferroviaria e il Palazzo della Regione. I circa 4mila manifestanti hanno quindi raggiunto piazzale Loreto dove sono stati contenuti dai reparti inquadrati della polizia e dei carabinieri, che hanno scongiurato nuovi tentativi di deviazione verso il centro città. Tre persone sono state fermate e accompagnate in Questura per accertamenti, perché resesi responsabili di resistenza verso personale delle forze ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 2 ottobre 2021), 2 ott. (Adnkronos) - Tre persone sono state fermate dalle forze dell'ordine adurante la manifestazione organizzata dai no. Il, non preavvisato, è partito da piazza Fontana ed èato in corso Buenos Aires, sotto il monitoraggio costante delle forze dell'ordine, che sono riuscite a evitare deviazioni verso obiettivi sensibili come la stazione ferroviaria e il Palazzo della Regione. I circa 4mila manifestanti hanno quindi raggiunto piazzale Loreto dove sono stati contenuti dai reparti inquadrati della polizia e dei carabinieri, che hanno scongiurato nuovi tentativi di deviazione verso il centro città. Tre persone sono state fermate e accompagnate in Questura per accertamenti, perché resesi responsabili di resistenza verso personale delle forze ...

