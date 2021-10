(Di sabato 2 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Chiediamo al sindaco uscente e al suodi rispettare quantomeno il. Possono rivolgersi ai presidenti di seggio ecompetenti senza far ricorso” – così in una notaildi Luigi Diego. Le dichiarazioni, evidentemente, sono da relazionaredichiarazione inviata questo pomeriggio daldi Clemente Mastella (leggi qui). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Comitato Perifano: 'Si rispetti il silenzio elettorale. Chi ha timori si rivolga alle autorità e non alla stampa… - TV7Benevento : Il comitato Perifano: “Si rispetti il silenzio elettorale. Chi ha timori si rivolga alle autorità e non alla stampa… -

Ultime Notizie dalla rete : Comitato Perifano

NTR24

... da sempre contraddistingue il Presidente delDiego Ciullo. Infatti in questa settimana è ... passando ad Angelo Moretti, Luigi Diegoe concludendo poi con Clemente Mastella. Una ...Si sono conclusi i quattro appuntamenti che ildi quartiere Pietà e zone limitrofe ha dedicato al prossimo appuntamento elettorale del 3 e ...alla carica di primo cittadino Luigi Diego,...“Chiediamo al sindaco uscente e al suo comitato elettorale di rispettare quantomeno il silenzio elettorale. Possono rivolgersi ai presidenti di seggio e alle autorità competenti senza far ricorso alla ...Sceglie Piazza Castello il candidato sindaco di Alternativa per Benevento Luigi Diego Perifano per la chiusura della campagna elettorale, prima del silenzio stampa in vista delle amministrative di dom ...