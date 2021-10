Cividale Castelmonte | domenica 3 ottobre la gara inizia alle 9

Leggi su udine20

(Di sabato 2 ottobre 2021) Si fa sul serio,, alla, cronoscalata giunta alla sua 44esima edizione e valida per il Trofeo Italiano Velocità Montagna (TIVM), per il campionato del Centro Europa (FIA CEZ), per il campionato sloveno, austriaco e del Friuli Venezia Giulia. La corsa, organizzata dalla scuderia Red White, comincia9 di domattina e si sviluppa in1 e2 sia per le auto storiche (48 al via) sia per le auto moderne (131). Sono in tutto 179 le vetture che partiranno dalla località Carraria die arriveranno a– in comune di Prepotto – dopo una salita di 6,395 km. Il dislivello tra partenza e arrivo è pari a 408 metri, la pendenza media è del 6,4%. La chiusura della strada è prevista un’ora prima delle start ...