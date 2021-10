Chelsea, Tuchel: «Non facciamoci travolgere da una bella classifica» (Di sabato 2 ottobre 2021) Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Southampton Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Southampton. Le sue dichiarazioni. «Non ci facciamo travolgere dalla buona classifica, ma oggi è arrivata una buona risposta dopo due sconfitte. La reazione, il modo in cui abbiamo giocato, la bella partita fatta ci hanno fatto meritare la vittoria. Siamo felici». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 ottobre 2021) Thomas, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Southampton Thomas, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Southampton. Le sue dichiarazioni. «Non ci facciamodalla buona, ma oggi è arrivata una buona risposta dopo due sconfitte. La reazione, il modo in cui abbiamo giocato, lapartita fatta ci hanno fatto meritare la vittoria. Siamo felici». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

GiovaAlbanese : Verso #JuveChelsea #UCL ?? #Tuchel dovrà fare a meno di #Kante per un problema fisico, un'assenza pesante in mezzo… - GiovaAlbanese : Vigilia #UCL #JuveChelsea 12.00 Allenamento #Chelsea 14.00 Conferenza #Tuchel 16.15 Allenamento #Juventus 19.00 Conferenza #Allegri - CalcioNews24 : #Chelsea, #Tuchel: «Non facciamoci travolgere da una bella classifica» - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PREMIER LEAGUE - Il Chelsea vince e vola in vetta, Tuchel: 'Abbiamo fatto una bella partita, successo meritato' https:/… - susydigennaro : RT @napolimagazine: PREMIER LEAGUE - Il Chelsea vince e vola in vetta, Tuchel: 'Abbiamo fatto una bella partita, successo meritato' https:/… -