Brunetta: “Con la riapertura di tutti gli uffici e degli sportelli pubblici, la Pa tornerà al massimo della sua potenzialità” (Di sabato 2 ottobre 2021) ROMA – “Con la riapertura di tutti gli uffici e degli sportelli pubblici, la Pubblica amministrazione tornerà al massimo della sua potenzialità. Le singole amministrazioni organizzeranno le riaperture con buonsenso, flessibilità e attenzione alla salute dei lavoratori. L’esperienza dello smart working non verrà buttata via, ma sarà collocata dentro un percorso di efficienza, a partire da gennaio, con dei piani organizzativi appositamente predisposti”. Così il ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta (foto), che sull’argomento ha rilasciato una intervista al Gr Rai. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 2 ottobre 2021) ROMA – “Con ladigli, la Pubblica amministrazionealsua. Le singole amministrazioni organizzeranno le riaperture con buonsenso, flessibilità e attenzione alla salute dei lavoratori. L’esperienza dello smart working non verrà buttata via, ma sarà collocata dentro un percorso di efficienza, a partire da gennaio, con dei piani organizzativi appositamente predisposti”. Così il ministro per la pubblica amministrazione Renato(foto), che sull’argomento ha rilasciato una intervista al Gr Rai. L'articolo L'Opinionista.

