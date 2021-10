Bagnaia, che tris: pole ad Austin! Quartararo e Marquez inseguono. Rossi in ultima fila (Di sabato 2 ottobre 2021) Da Aragon a Austin passando per Misano. Il sabato di MotoGP parla ancora rosso Ducati con Francesco Bagnaia, che ottiene la sua terza pole consecutiva nel GP delle Americhe. Dopo un primo stint in cui ... Leggi su gazzetta (Di sabato 2 ottobre 2021) Da Aragon a Austin passando per Misano. Il sabato di MotoGP parla ancora rosso Ducati con Francesco, che ottiene la sua terzaconsecutiva nel GP delle Americhe. Dopo un primo stint in cui ...

