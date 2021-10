Atletico Madrid-Barcellona (Liga, sabato H 21.00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Joao Felix e Coutinho titolari (Di sabato 2 ottobre 2021) La notte di Lisbona ha dato un verdetto preciso e molto netto: il Barcellona è una squadra in crisi profonda, indebolita enormemente rispetto agli anni passati e rischia seriamente di non qualificarsi agli ottavi di Champions League. E’ sicuramente il momento più difficile che i blaugrana hanno vissuto nell’epoca recente, molto più di quelli passati InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 2 ottobre 2021) La notte di Lisbona ha dato un verdetto preciso e molto netto: ilè una squadra in crisi profonda, indebolita enormemente rispetto agli anni passati e rischia seriamente di non qualificarsi agli ottavi di Champions League. E’ sicuramente il momento più difficile che i blaugrana hanno vissuto nell’epoca recente, molto più di quelli passati InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

acmilan : On a tough night, @IsmaelBennacer put in a massive performance. Our midfield titan is the @emirates MVP from… - AntoVitiello : #Kjaer non convocato contro l'Atletico Madrid in #Champions a scopo precauzionale, per non rischiare. Il difensore… - SkySport : MILAN-ATLETICO MADRID 1-2 Risultato finale ? ? #Leao (20') ? #Griezmann (84’) ? rig. #Suarez (90+7’) ? CHAMPIONS LE… - sportli26181512 : Atletico Madrid-Barcellona LIVE alle 21: fuori l'ex Griezmann. Koeman lancia Nico, il figlio di Fran: Match di luss… - AcmDuivel : Forse sfottere il Milan per aver perso negli ultimi minuti contro l'Atletico Madrid non è stata una buona idea -