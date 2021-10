Ardea, 68enne uccisa in casa: arrestato il figlio (Di sabato 2 ottobre 2021) I carabinieri di Anzio hanno arrestato il responsabile dell’omicidio di Graziella Bartolotta , l’anziana trovata morta il 28 settembre scorso all’interno della sua abitazione di via del Pettirosso,... Leggi su feedpress.me (Di sabato 2 ottobre 2021) I carabinieri di Anzio hannoil responsabile dell’omicidio di Graziella Bartolotta , l’anziana trovata morta il 28 settembre scorso all’interno della sua abitazione di via del Pettirosso,...

