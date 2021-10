(Di sabato 2 ottobre 2021) Ilnazionale, Andrea De Pasquale, messo all’indice per ospitare l’privato di Pinodonato dalle figlie Alessandra e. A spiegare la genesi di una vera e propria. Attualmente senatrice di Fratelli d’Italia.: vilaPasquale “L’personale di Pinoha ottenuto dal ministero competente, presieduto da Franceschini, il riconoscimento di bene culturale di particolare interesse storico”. Racconta ladell’ex leader missino. “Sulla base di questo e di una donazione fatta ...

Advertising

SecolodItalia1 : Archivio Rauti, la figlia Isabella: «Vi spiego la persecuzione contro il direttore della Biblioteca»… -

Ultime Notizie dalla rete : Archivio Rauti

Il Secolo d'Italia

Per l'occasione, l'presenta la mostra 'IL SEGNO DEL NOTAIO'. Il percorso espositivo offre ... 'Tatarella', 'Almirante', 'Tricoli', 'FareFuturo', il 'Centro Studi Pino' e l'ISSPE ('...Un non archivista e per di più responsabile di avere consentito che l'di Pino, definito statista ( ma la conosce, De Pasquale, la storia del fascista e repubblichino) fosse accolto ...