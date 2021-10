Anni 60, il decennio felice e sempre trendy che torna di moda (Di sabato 2 ottobre 2021) Facciamo una premessa: la moda Autunno/Inverno 2021-22 ha sancito il grande ritorno degli anni 2000, già annunciato in precedenza, ma che in questa stagione ha avuto la sua consacrazione. Grande boom anche di pantaloni a zampa dal mood Seventies mentre di Ottanta e Novanta ne abbiamo avuto, francamente, abbastanza negli ultimi anni. Ma se dovessimo puntare su un decennio del passato che mette d’accordo tutti e anche (soprattutto) i designer, dalle vibrazione positive, divertente e dal Dna ribelle quanto basta, il dubbio non si pone. Sono i favolosi 60. Un modello firmato Courrèges del 1968. Foto Getty. Leggi su vanityfair (Di sabato 2 ottobre 2021) Facciamo una premessa: la moda Autunno/Inverno 2021-22 ha sancito il grande ritorno degli anni 2000, già annunciato in precedenza, ma che in questa stagione ha avuto la sua consacrazione. Grande boom anche di pantaloni a zampa dal mood Seventies mentre di Ottanta e Novanta ne abbiamo avuto, francamente, abbastanza negli ultimi anni. Ma se dovessimo puntare su un decennio del passato che mette d’accordo tutti e anche (soprattutto) i designer, dalle vibrazione positive, divertente e dal Dna ribelle quanto basta, il dubbio non si pone. Sono i favolosi 60. Un modello firmato Courrèges del 1968. Foto Getty.

