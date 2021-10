Animali | De Bellis Coop Lombardia | ' contro abbandono e randagismo con Alimenta l' amore'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 2 ottobre 2021) Milano, 2 ott. (Adnkronos) - “, insieme a tutti i partner, anche quest'anno rinnova il suo impegno per supportare, attraverso il progetto 'l'' e tutte le iniziative ad esso collegate, le realtà che in, e non solo, sostengono le varie tematiche legate al mondo degli”. Così Alfredo de, vice presidente, a margine della presentazione della mostra fotografica Human Dog al Castello Sforzesco di Milano a favore degliil. “Uno dei temi a noi cari e che quest'anno evidenziamo con forza – prosegue De– riguarda l'deglie il ...