Animali | al via mostra Human Dog | progetto di Coop Lombardia per fermare randagismo

Milano, 2 ott. (Adnkronos) - Apre oggi al Castello Sforzesco di Milano una selezione delle fotografie che la ritrattista Silvia Amodio, nota a livello internazionale per la sua sensibilità verso tematiche sociali e ambientali, ha scattato lo scorso giugno, nell'ambito del progetto 'Human Dog – Alimenta l'Amore', alle persone accompagnate dal proprio animale d'affezione. Tutte le 130 fotografie realizzate sono inoltre raccolte in un catalogo, in vendita durante l'evento e al book shop del Castello Sforzesco. "Il legame tra i milanesi e i nostri amici a quattro zampe è sempre più profondo e radi cato e in questo periodo così complicato ci sono stati vicini, ci hanno confortato e sorretto con la loro compagnia e, infatti, anche le adozioni sono aumentate", spiega Roberta Guaineri, assessore con delega alle Politiche per la tutela e difesa degli animali.

