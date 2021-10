Animali: al via mostra Human Dog, progetto di Coop Lombardia per fermare randagismo (3) (Di sabato 2 ottobre 2021) (Adnkronos) - In questi anni, racconta Silvia Amodio, "durante il consueto appuntamento fotografico al Castello Sforzesco di Milano, ho realizzato più di mille ritratti. Sebbene abbia sempre il timore, prima di ogni appuntamento, di non aggiungere nulla di nuovo al lavoro fatto, devo dire che ogni edizione è diversa dall'altra. Mi sorprende constatare che è proprio la ripetizione a essere un valore aggiunto anziché un limite. Il lavoro diventa una sorta di censimento zooantropologico. Essi sono lo spunto per raccontare la società e i suoi cambiamenti. Sono davvero molti scatti e quando mi capita di riguardarli, e riesco a mettere da parte il giudizio severo verso il mio lavoro, vedo tante storie d'amore, complicità, legami importanti e relazioni". Gli Animali, continua Amodio, "hanno poteri straordinari, tra i tanti anche quello di unire le persone e dare un senso di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 2 ottobre 2021) (Adnkronos) - In questi anni, racconta Silvia Amodio, "durante il consueto appuntamento fotografico al Castello Sforzesco di Milano, ho realizzato più di mille ritratti. Sebbene abbia sempre il timore, prima di ogni appuntamento, di non aggiungere nulla di nuovo al lavoro fatto, devo dire che ogni edizione è diversa dall'altra. Mi sorprende constatare che è proprio la ripetizione a essere un valore aggiunto anziché un limite. Il lavoro diventa una sorta di censimento zooantropologico. Essi sono lo spunto per raccontare la società e i suoi cambiamenti. Sono davvero molti scatti e quando mi capita di riguardarli, e riesco a mettere da parte il giudizio severo verso il mio lavoro, vedo tante storie d'amore, complicità, legami importanti e relazioni". Gli, continua Amodio, "hanno poteri straordinari, tra i tanti anche quello di unire le persone e dare un senso di ...

Advertising

enpaonlus : Pellicce animali con provenienza dubbia: il Tribunale chiude negozio di Nardò per tre mesi - enpaonlus : Addio a Luigi, il cane postino che durante il lockdown portava beni di prima necessità alla propria famiglia… - MicheleSpina20 : RT @enpaonlus: Parma, Meo nuova garante per la tutela degli animali: 'Incontrerò subito le associazioni” - trottark : RT @enpaonlus: Parma, Meo nuova garante per la tutela degli animali: 'Incontrerò subito le associazioni” - trottark : RT @enpaonlus: Pellicce animali con provenienza dubbia: il Tribunale chiude negozio di Nardò per tre mesi -