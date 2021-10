Ancelotti | «Mbappe al Real Madrid? Si diverta Io mai al Barcellona»

(Di sabato 2 ottobre 2021) Carlo, tecnico del, ha parlato del futuro di Kylian Mbappé e della possibilità di allenare ilCarlo, tecnico del, ha parlato del futuro di Kylian Mbappé e della possibilità di allenare il. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia del match di Liga contro l’Espanyol. «Benzema dice che Mbappé giocherà qui? Che Kylian si, ilè il miglior club del mondo. Io al? Non lo allenerei mai». L'articolo proviene da Calcio News 24.

