Amici 21, anticipazioni 3 ottobre: Mirko escluso, Dario nuovo alunno, Flaza vince la sfida (Di sabato 2 ottobre 2021) La puntata di Amici registrata il 29 settembre ha visto protagonisti diversi allievi della scuola, che si sono sfidati in svariate prove: di ballo e di canto. Stando alle indiscrezioni, ha lasciare il proprio banco è stato Mirko. Dopo aver perso contro Dario: quest'ultimo è stato battuto da Carola. Anche Kandy è tornato a casa, dopo aver perso contro Giacomo, l'alunno di Rudy Zerbi. Amici anticipazioni sul terzo speciale Mercoledì 29 settembre 2021, è stata registrata la terza puntata di Amici 21. Quella che verrà trasmessa in TV domenica 3 ottobre 2021. Le anticipazioni che stanno circolando in rete in queste ore rivelano, che nel corso dell'ultimo appuntamento gli alunni si sono resi protagonisti di molte sfide.

