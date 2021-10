Allegri: 'Juve di nuovo squadra! Locatelli ha le giocate da regista' (Di sabato 2 ottobre 2021) TORINO - Il piazzato di Locatelli decide il derby della Mole e regala alla Juventus una vittoria importantissima contro il Torino, la terza consecutiva dopo Spezia e Samp, la quarta se contiamo ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 2 ottobre 2021) TORINO - Il piazzato didecide il derby della Mole e regala allantus una vittoria importantissima contro il Torino, la terza consecutiva dopo Spezia e Samp, la quarta se contiamo ...

Advertising

GoalItalia : Quel 31 ottobre 2015 decise il derby col Torino oltre il 90' ???? Amuleto Cuadrado, l'uomo che cambiò la storia tr… - FBiasin : Altro 1-0. Non bellissima ma tanto concreta: è tornata la #Juve 'formato #Allegri'. #ToroJuve - FBiasin : Fino a 2 mesi fa: “Il calcio di #Allegri è quel che manca alla #Juve!”. Da inizio stagione a ieri: “#Allegri ha un… - CharGuero : @armagio @dorinileonardo A me non interessa. Io non guardo più le partite di Allegri. Aspetto solo il risultato fin… - infoitsalute : Juve, Allegri: 'Dopo la sosta ritrovati spirito di squadra e voglia di difendere' - Sportmediaset -