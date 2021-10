Afghanistan | attacco a Jalalabad | almeno 4 morti

(Di sabato 2 ottobre 2021)quattro persone sono state uccise in un, in. Lo riferisce Tolo news. Secondo funzionari talebani, isono due civili e due membri delle forze dell'Emirato ...

Almeno quattro persone sono state uccise in una Jalalabad, in. Lo riferisce Tolo news. Secondo funzionari talebani, i morti sono due civili e due membri delle forze dell'Emirato islamico. Secondo altri media internazionali tra ...Sono almeno quattro le vittime di unavvenuto nel tardo pomeriggio di oggi a Jalalabad, città dell'est dell', colpita da altri attentati nei giorni scorsi. Sono due le vittime civili, tra queste vi sarebbe un bambino ...Gli attacchi arrivano dopo che il portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid, ha ribadito l'impegno di Kabul a eliminare le cellule dell'Isis-K presenti in territorio afghano ...Almeno quattro persone sono state uccise in un attacco a Jalalabad, in Afghanistan. Lo riferisce Tolo news. Secondo funzionari talebani, i morti sono due civili e due membri delle forze dell'Emirato i ...