A destra una sfida cannibale Meloni e Salvini vedono nero

(Di sabato 2 ottobre 2021) È uno di quei paradossi classici della politica italiana: unache tutti i sondaggi continuano a registrare come maggioritaria nel Paese e che aveva di fronte unaelettorale tanto importante quanto nel complesso facile rischia invece la disintegrazione. L’esplosione di una coalizione dopo una tornata elettorale deludente o peggio non è una novità: è nell’ordine delle cose. Ma un’alleanza che si frantuma alla vigilia dell’apertura delle urne, quando ogni regola di semplice buonsenso impone mostrarsi cementati e compatti, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

... sembra aver adottata la politica dellaitaliana di accusare gli umanitari di "voler salvare ... Il blocco degli aiuti umanitari al Tigray, inserito inchiara politica di genocidio, stanno ...Sassuolo indiavolato Inzaghi sceglie Correa al fianco di Lautaro, c'è Dumfries a, per ... E'miccia, quella nerazzurra, che si spegne presto, perché il Sassuolo sale di colpi a metà tempo, ...Stavolta l’asticella è mobile. Capire chi ha vinto e chi ha perso, domani sera, sarà un sudoku. E la ragione è semplice: si vota con il sistema elettorale più maggioritario che ci sia in un clima poli ..."E' una persona di estrema destra, vicina a Casapound, che non condivide tutto ciò che non è il suo modo di vedere. C’è stato uno sguardo mentre raggiungevamo il palco e lui scendeva, mi ha insultato, ...