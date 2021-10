Xbox Series X usate vendute su Amazon a più di $1000 e ad assurdi prezzi da bagarini (Di venerdì 1 ottobre 2021) Quasi un anno dopo l'uscita di PS5 e Xbox Series X, le console sono ancora incredibilmente difficili da trovare e costose anche su Amazon, dove il rivenditore sembra vendere almeno alcune console Microsoft per circa $1.000, o il doppio di quello che in realtà dovrebbero costare. Kotaku ha segnalato l'attività apparentemente imprecisa arrivata da un informatore che stava esaminando le offerte di Amazon Warehouse, quando ha trovato un elenco per Xbox Series X fino a $984, e in alcuni casi anche di più. Xbox Series X dovrebbe essere venduta al dettaglio per $500 e Amazon Warehouse dovrebbe essere il negozio di sconti del rivenditore online per prodotti ricondizionati e usati. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 1 ottobre 2021) Quasi un anno dopo l'uscita di PS5 eX, le console sono ancora incredibilmente difficili da trovare e costose anche su, dove il rivenditore sembra vendere almeno alcune console Microsoft per circa $1.000, o il doppio di quello che in realtà dovrebbero costare. Kotaku ha segnalato l'attività apparentemente imprecisa arrivata da un informatore che stava esaminando le offerte diWarehouse, quando ha trovato un elenco perX fino a $984, e in alcuni casi anche di più.X dovrebbe essere venduta al dettaglio per $500 eWarehouse dovrebbe essere il negozio di sconti del rivenditore online per prodotti ricondizionati e usati. Leggi altro...

Advertising

infoitscienza : Offerte del giorno Amazon: Xbox Series S + FIFA 22 a meno di 300€! - CorriereCitta : #eFootball 2022, come scaricare gratis il gioco di calcio su PC, PS5 e Xbox Series X/S - Multiplayerit : Offerte Amazon: Xbox Series S + FIFA 22 in sconto al prezzo più basso - GamingToday4 : Offerte Amazon: Xbox Series S + FIFA 22 in sconto al prezzo più basso - infoitscienza : Offerte Amazon: Xbox Series S + FIFA 22 in sconto al prezzo più basso -