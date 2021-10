(Di venerdì 1 ottobre 2021) Nella serata di ieri è andata in onda su Sky Uno ladidel talent X2021. Tra cantanti improbabili, artisti di grande talento e sorprese da togliere il fiato, anche l’appuntamento di ieri sera ha regalato grandi emozioni al pubblico di Sky. Riviviamole con i video dei concorrenti che più hanno convinto la giuria del programma. Plugsaints Plugsaints, nome d’arte di Edoardo Spinsante, nasce come produttore, ma anche al pianoforte, senza base, se la cava alla grande. Quattro sì per lui, con i giudici che sottolineano la sua grande generosità. A tutto questo si aggiunge anche il complimento “fuori campo” ripetuto più volte da Manuel Agnelli, colpito dalla “voce che si spezza” del giovane artista. Mombao I Mombao, il duo formato da Damon Arabsolgar e Anselmo Luisi, passano le selezioni a ...

Advertising

tuttopuntotv : X Factor, il meglio della terza puntata di audizioni #XF2021 #XF21 - angiuoniluigi : RT @Corriere: X Factor 2021, il «quinto giudice» Ludovico Tersigni e la sorpresa dalla Corea: il meglio e il peggio - Corriere : X Factor 2021, il «quinto giudice» Ludovico Tersigni e la sorpresa dalla Corea: il meglio e il peggio - naraska5 : @Fra_s_Life A me piace che sfrutta meglio la larghezza considerato il form factor dei cellulari - zazoomblog : X Factor 2021: il meglio il peggio e le pagelle della terza puntata delle audizioni - #Factor #2021: #meglio… -

Ultime Notizie dalla rete : Factor meglio

Se poi un artista ha talento, carisma e presenza scenica, tanto. Ma con la sola presenza scenica non si fa buona musica. I Maneskin, che nel 2017 a Xsono arrivati secondi, hanno un'...Se era solo paura e voglia di piacere a X, bene, ora però sappiano "disturbarci". Altrimenti ...capire se è molto bravo a interpretare un ruolo o quel ruolo è un modo per raccontarsi. ...Nella terza puntata delle audizioni ci si diverte con la matta hit di Mika e Manuelito, nerd pettinati con le miccette, fanghi e Uomini Coreani alle prese con Giorgia. I bootcamp e i live saranno tost ...Ultima possibilità per arrivare sul palco di X Factor 2021. Come dice il conduttore Ludovico Tersigni, «l’ultima volta che i giudici andranno d’accordo». Perché questa terza serata chiude il trio di a ...