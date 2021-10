Volley, Supercoppa 2021. Conegliano contro Novara: deja vu o prima finale di una lunga serie? (Di venerdì 1 ottobre 2021) Imoco contro Igor Gorgonzola, Igor Gorgonzola contro Imoco: sono quasi sempre loro ad affrontarsi nelle sfide dove si alzano le coppe e si assegnano scudetti nelle ultime stagioni e anche domani a Modena al PalaPanini saranno Conegliano a Novara a giocarsi il primo trofeo stagionale, la Supercoppa Italiana. Quella nella città emiliana sarà la quarta finale nelle ultime cinque edizioni della Supercoppa giocata da venete e piemontesi che nelle ultime annate si sono trovate di fronte in tutte le finali, scudetto, Coppa Italia e anche Champions League. La partita promette grande spettacolo e sarà anche un modo per salutare le protagoniste della cavalcata vincente agli Europei delle azzurre meno di un mese fa. Sette sono infatti le giocatrici della Nazionale d’oro ai ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 ottobre 2021) ImocoIgor Gorgonzola, Igor GorgonzolaImoco: sono quasi sempre loro ad affrontarsi nelle sfide dove si alzano le coppe e si assegnano scudetti nelle ultime stagioni e anche domani a Modena al PalaPanini sarannoa giocarsi il primo trofeo stagionale, laItaliana. Quella nella città emiliana sarà la quartanelle ultime cinque edizioni dellagiocata da venete e piemontesi che nelle ultime annate si sono trovate di fronte in tutte le finali, scudetto, Coppa Italia e anche Champions League. La partita promette grande spettacolo e sarà anche un modo per salutare le protagoniste della cavalcata vincente agli Europei delle azzurre meno di un mese fa. Sette sono infatti le giocatrici della Nazionale d’oro ai ...

Ultime Notizie dalla rete : Volley Supercoppa Sabato Pantere in campo a Modena per la Supercoppa CONEGLIANO - Daniele Santarelli, allenatore dell'Imoco Volley, presenta la finale della Supercoppa, prima uscita delle sue Pantere, in programma sabato. 'Inizia una stagione nuova, quelle che non cambiano solo le nostre ambizioni. Sabato sarà un inizio ...

Volley, Conegliano - Novara in tv domani in chiaro? Orario e diretta streaming Supercoppa 2021 femminile Sta per terminare l'attesa per Imoco Conegliano - Igor Gorgonzola Novara , sfida della Supercoppa 2021 di volley femminile: chi vincerà il primo trofeo stagionale? Le due formazioni tornano a confrontarsi, ma si presentano ai nastri di partenza con alcune novità. Le Pantere non hanno ...

Paola Egonu si toglie qualche sassolino e confessa: "Ho attacchi di panico" Paola Egonu in un'intervista al Corriere della Sera ha ripercorso l'estate intensa trascorsa tra Olimpiadi ed Europei. La lezione del flop olimpico: "Ho capito che non dipende tutto da me, che non pos ...

