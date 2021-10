Volley sorde | l’Italia capitanata dalla bergamasca Ilaria Galbusera in finale al Mondiale

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 1 ottobre 2021) La Nazionale italiana diè in: le azzurre capitanate, campionesse d’Europa in carica, hanno superato 3-0 l’Ucraina e si sono guadagnate l’accesso all’ultimo atto della competizione in corso di svolgimento a Chianciano Terme e Chiusi, in provincia di Siena. Una cavalcata esaltante quella delle ragazze allenate da Alessandra Campedelli (e nel cui staff figura anche Simona Rinieri, vecchia conoscenza delBergamo con il quale ha sollevato al cielo la Coppa dei Campioni) che, dopo la sconfitta all’esordio per 3-2 contro la Turchia, hanno inanellato una serie di successi convincenti: 3-0 contro la Repubblica Ceca, 3-0 a tavolino contro il Ghana, 3-1 contro l’Ucraina e 3-1 ...