Volley, Paola Egonu proiettata sul futuro: “Felicissima per l’Europeo, ma quello che ho fatto non conta più” (Di venerdì 1 ottobre 2021) È passato quasi un mese dalla vittoria agli Europei di Volley femminile della nostra Nazionale italiana, con MVP l’opposto dell’Imoco Conegliano Paola Egonu. Un’avventura straordinaria per la squadra di Davide Mazzanti, dopo la delusione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. In una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, Egonu ha commentato la sua lunga estate, ma è già proiettata sul suo futuro. Infatti, domani a Modena (al PalaPanini) si affronteranno Imoco Conegliano e Igor Novara per la Supercoppa, il primo trofeo stagionale. L’opposto di Conegliano e della Nazionale ha le idee chiare: “Sarà una stagione molto interessante, non vedo l’ora di cominciare. Ci sono tante squadre forti in campionato, non è scontato vincere; finalmente torna il pubblico, ci siamo abituate al ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 ottobre 2021) È passato quasi un mese dalla vittoria agli Europei difemminile della nostra Nazionale italiana, con MVP l’opposto dell’Imoco Conegliano. Un’avventura straordinaria per la squadra di Davide Mazzanti, dopo la delusione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. In una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport,ha commentato la sua lunga estate, ma è giàsul suo. Infatti, domani a Modena (al PalaPanini) si affronteranno Imoco Conegliano e Igor Novara per la Supercoppa, il primo trofeo stagionale. L’opposto di Conegliano e della Nazionale ha le idee chiare: “Sarà una stagione molto interessante, non vedo l’ora di cominciare. Ci sono tante squadre forti in campionato, non è sto vincere; finalmente torna il pubblico, ci siamo abituate al ...

