Volley, Mondiali Under 21: Italia-Polonia in semifinale. La formazione e il sestetto degli azzurri: Michieletto leader (Di venerdì 1 ottobre 2021) L’Italia si sta preparando per affrontare la Polonia nella semifinale dei Mondiali Under 21 di Volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo domani (sabato 2 ottobre, ore 19.00) al PalaPirastu di Cagliari, con l’obiettivo di sconfiggere i biancorossi e accedere all’atto conclusivo contro la vincente di Russia-Argentina. Gli azzurri, capaci di infilare sei vittorie consecutive in Sardegna (tutte per 3-0), hanno tutte le carte in regola per imporsi e proseguire in questa cavalcata. La formazione a disposizione del CT Angiolino Frigoni è davvero eccellente ed è composta da ragazzi che possono avere un futuro davvero di lusso. Tra essi spicca sicuramente Alessandro Michieletto, ormai già una certezza della pallavolo ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 ottobre 2021) L’si sta preparando per affrontare lanelladei21 dimaschile. Gliscenderanno in campo domani (sabato 2 ottobre, ore 19.00) al PalaPirastu di Cagliari, con l’obiettivo di sconfiggere i biancorossi e accedere all’atto conclusivo contro la vincente di Russia-Argentina. Gli, capaci di infilare sei vittorie consecutive in Sardegna (tutte per 3-0), hanno tutte le carte in regola per imporsi e proseguire in questa cavalcata. Laa disposizione del CT Angiolino Frigoni è davvero eccellente ed è composta da ragazzi che possono avere un futuro davvero di lusso. Tra essi spicca sicuramente Alessandro, ormai già una certezza della pallavolo ...

