(Di venerdì 1 ottobre 2021) Per l' Autorità tedesca dei trasporti più di 200mila vanT6 in tutto il mondo hanno un meccanismo di bloccaggio delle porte potenzialmente pericoloso. Attenti al freddo Con tempo gelido " ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Volkswagen richiama

QN Motori

Leggi ora: NuovaPolo TGI a metanoNasce sulla piattaforma MQB - A0 del Gruppo: nessun legame con la passata generazione. ... Design inedito, che come per la carrozzeriaquello di Octavia : pregevole sintesi di ...Volkswagen richiama 200.000 van per il problema alla portiere. «Le porte del bus potrebbero aprirsi» Segnalate 200mila vetture nel mondo.Un consulente legale dell'UE sostiene che il dispositivo non è conforme alla normativa sulle sostanze di scarico ...