(Di venerdì 1 ottobre 2021) Dieta controllatissima, quella della ex Spice Girl.è scesa nel dettaglio e ha confessato i suoi piatti preferiti

Advertising

zazoomblog : Victoria Beckham: “Io l’incubo peggiore dei ristoranti. Gordon Ramsey mi dice che…” - #Victoria #Beckham: #l’incub… - enr_gav : RT @Corriere: Victoria Beckham: «A tavola niente carne, ma amo verdure bollite e pane tostato salato» - LokiStrange123 : adoro le personalità di fama che associano una persona pubblica esplosiva e completamente fuori di testa a una vita… - O_Rigoli : Puoi anche essere David Beckham, il modello del calcio, ma se hai la moglie inappetente che al ristorante ordina so… - MariaLu91149151 : RT @Corriere: Victoria Beckham: «A tavola niente carne, ma amo verdure bollite e pane tostato salato» -

Ultime Notizie dalla rete : Victoria Beckham

Corriere della Sera

... dalle interpretazioni monocromatiche e classiche - come proposto da Erdem - a quelle floreali, colorate e fantasiose viste nella collezione firmata. Si potrà sperimentare il trench ...Altri da Viso I segreti di bellezza diConvertirsi alla beauty routine solidaDieta controllatissima, quella della ex Spice Girl. Victoria è scesa nel dettaglio e ha confessato i suoi piatti preferiti ...La moglie di David Beckham ha svelato le sue abitudini alimentari: "Non sopporto olio, burro o salse, ma adoro il sale. Amo i cibi semplici". Victoria Beckham, moglie del celebre David, ha svelato le ...