Vera Miales | fidanzata di Amedeo Goria | è incinta? Le foto sospette

Leggi su trashblog

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Come segnalato da Fanpage, in questi giorni si fa strada l’ipotesi che, ladi, sia. Perché? A causa di alcuni scatti rubati alla modella che si accinge a buttare la spazzatura. Nelleviene immortalatain un vestito bianco aderente, mettendo così in mostra delle forme molto. Il vestito, infatti, da risalto a una dolce rotondità del basso ventre e l’ipotesi più avvalorata e che la trentaseienne sia in stato interessante e che il padre potrebbe essere proprio, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 6. C’è da dire, tuttavia, che proprio a causa dell’aderenza del vestito, le forme evidenziate ...