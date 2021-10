Ventura provoca la Juventus | la frase che incendia il derby

Leggi su serieanews

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Domani c’è ildi Torino, Giampieroha reso più incandescente l’atmosfera di una partita molto sentita, in cui torna anche il pubblico allo stadio. Il Torino ha dovuto attendere vent’anni per vincere un, avvenne nel 2015. Non accadeva dal 1995, con un doppio successo del Toro in quell’anno solare. I granata s’aggiudicarono Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.