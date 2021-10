“Vendita immobili pubblici”: ‘Memoria in Movimento’ attacca Provincia (Di venerdì 1 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – “Caro Strianese i beni comuni non si vendono”. L’associazione ‘Memoria in Movimento’ lancia un “appello per una mobilitazione urgente in difesa dell’Archivio di Stato (in foto) e di altri beni comuni”. Lo fa sotto forma di “lettera aperta rivolta ai gruppi, alle associazioni, ai movimenti, alle forze sociali e sindacali, alle forze politiche”. Si legge: “Apprendiamo che l’Archivio di Stato è stato ‘messo all’asta’ insieme con il Palazzo Avossa e con il complesso di ‘Piantanova’ e altri beni ancora. Già anni fa più volte dal 2015 come associazione prendemmo pubblicamente posizione contro la scellerata ipotesi di Vendita dell’Archivio di Stato e della caserma dei CC di Largo Pioppi. Con il ricorso al Tar che fece allora il Ministero dei Beni Culturali sembrava che il pericolo fosse stato scongiurato. ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 1 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – “Caro Strianese i beni comuni non si vendono”. L’associazioneinlancia un “appello per una mobilitazione urgente in difesa dell’Archivio di Stato (in foto) e di altri beni comuni”. Lo fa sotto forma di “lettera aperta rivolta ai gruppi, alle associazioni, ai movimenti, alle forze sociali e sindacali, alle forze politiche”. Si legge: “Apprendiamo che l’Archivio di Stato è stato ‘messo all’asta’ insieme con il Palazzo Avossa e con il complesso di ‘Piantanova’ e altri beni ancora. Già anni fa più volte dal 2015 come associazione prendemmo pubblicamente posizione contro la scellerata ipotesi didell’Archivio di Stato e della caserma dei CC di Largo Pioppi. Con il ricorso al Tar che fece allora il Ministero dei Beni Culturali sembrava che il pericolo fosse stato scongiurato. ...

