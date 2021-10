Vendemmia 2021 | punte del - 50% sulla produzione

Advertising

hespalicante : RT @Vespa70th: Vendemmia 2021 con una rarissima Vespa 125 Utilitaria. In Italia la maggior parte dell'uva è stata raccolta tra il 10 e il… - madonielive : Era il tempo della vendemmia - ColombaBiancBio : Finisce la vendemmia e inizia un nuovo cammino. Quello dei vini annata 2021 passa attraverso degustazioni, assaggi,… - VespaliaMurcia : RT @Vespa70th: Vendemmia 2021 con una rarissima Vespa 125 Utilitaria. In Italia la maggior parte dell'uva è stata raccolta tra il 10 e il… - Vespa70th : Vendemmia 2021 con una rarissima Vespa 125 Utilitaria. In Italia la maggior parte dell'uva è stata raccolta tra i… -

Ultime Notizie dalla rete : Vendemmia 2021

Montespertoli (Firenze), 30 settembre- Come si temeva, la gelata di aprile e la siccità di luglio e agosto avranno ricadute negative, in termini di quantità di prodotto, sulla. "Ormai siamo vicini al risultato finale, e possiamo dire che sarà un'annata con un calo della produzione, con molti soci che perdono anche il 50% della loro produzione di uve" , ...... e che passano un'intera giornata a lavorare la terra, a raccogliere ciò che c'è da prendere dagli alberi, a faro a piegarsi per ore sulle coltivazioni, per essere pagati per una manciata ...Il presidente della Cantina Sociale Colli Fiorentini, Baragli: "La gelata primaverile e la siccità estiva ci hanno penalizzato, ma la qualità dei vini sarà buona" ...Come si temeva, la gelata di aprile e la siccità di luglio e agosto avranno ricadute negative, in termini di quantità di prodotto, sulla vendemmia 2021.