Valentino Rossi e le accuse al mondo della MotoGp (Di venerdì 1 ottobre 2021) “Negli ultimi anni c’è troppa aggressività, se ne fregano della sicurezza dei loro rivali”, così Valentino Rossi ha commentato la morte di Dean Berta Vinales sostenendo che, in merito a quanto successo sul circuito di Jerez, cadere è la situazione più pericolosa di questo sport e il rischio è aumentato notevolmente negli ultimi anni. Le accuse del Dottore “La Supersport 300 è una categoria ancora più estrema della Moto 3– ha affermato il pilota di Pesaro-. Troppe moto in pista e i giovani sono diventati più aggressivi. Guardi le gare con paura perché tutti se ne fregano dei loro rivali. Non c’è rispetto”. Il campione 42enne, ormai pRossimo al ritiro, ha dichiarato, dall’alto della sua esperienza ventennale, di non essere affatto d’accordo con il numero ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 1 ottobre 2021) “Negli ultimi anni c’è troppa aggressività, se ne freganosicurezza dei loro rivali”, cosìha commentato la morte di Dean Berta Vinales sostenendo che, in merito a quanto successo sul circuito di Jerez, cadere è la situazione più pericolosa di questo sport e il rischio è aumentato notevolmente negli ultimi anni. Ledel Dottore “La Supersport 300 è una categoria ancora più estremaMoto 3– ha affermato il pilota di Pesaro-. Troppe moto in pista e i giovani sono diventati più aggressivi. Guardi le gare con paura perché tutti se ne fregano dei loro rivali. Non c’è rispetto”. Il campione 42enne, ormai pmo al ritiro, ha dichiarato, dall’altosua esperienza ventennale, di non essere affatto d’accordo con il numero ...

