Vaccino antinfluenzale, parte la campagna 2021-2022 (Di venerdì 1 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’Azienda Sanitaria Locale comunica che dal 1 ottobre 2021 partirà la campagna Vaccinale antinfluenzale per la stagione 2021/2022. in collaborazione con l’Ordine dei Medici di Avellino. Il primo Vaccino disponibile sarà il Vaccino quadrivalente adiuvano con MF59 (aQUIV) FLUAD, pertanto la somministrazione del Vaccino inizierà dai soggetti di pari o età superiore ai 75 anni e soggetti di età compresa tra i 65 e i 74 anni in presenza di patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza. A seguire la somministrazione del Vaccino antinfluenzale interesserà i gruppi a rischio di seguito indicati: – donne che all’inizio della stagione epidemica si trovano in gravidanza e nel periodo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 1 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’Azienda Sanitaria Locale comunica che dal 1 ottobrepartirà laVaccinaleper la stagione. in collaborazione con l’Ordine dei Medici di Avellino. Il primodisponibile sarà ilquadrivalente adiuvano con MF59 (aQUIV) FLUAD, pertanto la somministrazione delinizierà dai soggetti di pari o età superiore ai 75 anni e soggetti di età compresa tra i 65 e i 74 anni in presenza di patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza. A seguire la somministrazione delinteresserà i gruppi a rischio di seguito indicati: – donne che all’inizio della stagione epidemica si trovano in gravidanza e nel periodo ...

