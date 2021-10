USA: Senato approva accordo, evitato lo shutdown (Di venerdì 1 ottobre 2021) Il Senato USA approva, con un accordo all’ultimo minuto, la legge sul budget evitando lo shutdown, la chiusura delle attività federali. Tuttavia nel disegno firmato dal presidente Biden non è previsto l’innalzamento del tetto del debito. I democratici alla Camera non sono riusciti a trovare un accordo neanche per approvare il piano infrastrutturale e quello Leggi su periodicodaily (Di venerdì 1 ottobre 2021) IlUSA, con unall’ultimo minuto, la legge sul budget evitando lo, la chiusura delle attività federali. Tuttavia nel disegno firmato dal presidente Biden non è previsto l’innalzamento del tetto del debito. I democratici alla Camera non sono riusciti a trovare unneanche perre il piano infrastrutturale e quello

