Uomo ubriaco si unisce alle ricerche di una persona scomparsa, ma era lui stesso: il racconto del malinteso (Di venerdì 1 ottobre 2021) Un Uomo di 50 anni ha contribuito alla ricerca di una persona scomparsa all’improvviso nei boschi a Nord-Ovest della Turchia. Solo dopo qualche ora avrebbe scoperto di essere proprio lui la persona di cui si erano perse le tracce. Ancora non è noto se dovrà affrontare conseguenze penali. Uomo scomparso nei boschi cerca se stesso con i soccorritori Il protagonista di questa storia è il 50enne Beyan Mutlu, uscito martedì sera per una tranquilla bevuta con gli amici. A un certo punto della serata, però, l’Uomo si sarebbe allontanato per vagare nei boschi di Inegol, nella provincia turca di Bursa. Sarebbero stati la moglie e gli amici a recarsi dalla polizia per dare l’allarme, preoccupati per lui perché non sarebbero riusciti a contattarlo per diverse ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 1 ottobre 2021) Undi 50 anni ha contribuito alla ricerca di unaall’improvviso nei boschi a Nord-Ovest della Turchia. Solo dopo qualche ora avrebbe scoperto di essere proprio lui ladi cui si erano perse le tracce. Ancora non è noto se dovrà affrontare conseguenze penali.scomparso nei boschi cerca secon i soccorritori Il protagonista di questa storia è il 50enne Beyan Mutlu, uscito martedì sera per una tranquilla bevuta con gli amici. A un certo punto della serata, però, l’si sarebbe allontanato per vagare nei boschi di Inegol, nella provincia turca di Bursa. Sarebbero stati la moglie e gli amici a recarsi dalla polizia per dare l’allarme, preoccupati per lui perché non sarebbero riusciti a contattarlo per diverse ...

Advertising

SkyTG24 : In #Turchia un #ubriaco ha aiutato a cercare un disperso ma lo scomparso era lui: - spookyrydel : RT @federicovizo87: La storia dell’uomo ubriaco che si è messo alla ricerca di se stesso, mi farà smettere di ridere fra due anni - cali_agnese : RT @federicovizo87: La storia dell’uomo ubriaco che si è messo alla ricerca di se stesso, mi farà smettere di ridere fra due anni - pizzaandbeer_ : RT @federicovizo87: La storia dell’uomo ubriaco che si è messo alla ricerca di se stesso, mi farà smettere di ridere fra due anni - Giulia87725998 : RT @donTonio66: Un uomo ubriaco dato per disperso si è unito alle ricerche per la sua scomparsa senza rendersi conto che la persona cercata… -