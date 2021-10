Uomini e donne, scatta la scintilla fra la tronista Andrea Nicole il corteggiatore Gabrio Landi: è già amore? (Di venerdì 1 ottobre 2021) amore a prima vista tra il corteggiatore Gabrio Landi e la tronista Andrea Nicole? Tra i due è nata subito una gran complicità sin dalle prime puntate di Uomini e donne. I due si sono raccontati molto e questo ha fatto sì che emergessero elementi di un passato molto difficile da accettare per chiunque. Gabrio Landi è nato a Volgograd, la vecchia Stalingrado, da genitori si sono separati, anche se la madre aveva dato tutt’altra versione dei fatti. La donna aveva raccontato a lui e al fratello che il padre era morto: «Era poco a casa, passava il tempo in giro ad ubriacarsi e a farsi di qualche cosa» racconta Gabrio di quella che ancora oggi non riesce a chiamare come madre. I ricordi ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 1 ottobre 2021)a prima vista tra ile la? Tra i due è nata subito una gran complicità sin dalle prime puntate di. I due si sono raccontati molto e questo ha fatto sì che emergessero elementi di un passato molto difficile da accettare per chiunque.è nato a Volgograd, la vecchia Stalingrado, da genitori si sono separati, anche se la madre aveva dato tutt’altra versione dei fatti. La donna aveva raccontato a lui e al fratello che il padre era morto: «Era poco a casa, passava il tempo in giro ad ubriacarsi e a farsi di qualche cosa» raccontadi quella che ancora oggi non riesce a chiamare come madre. I ricordi ...

