Uomini e Donne, anticipazioni 1 ottobre: Gemma Galgani sta finalmente conoscendo un nuovo cavaliere. Nuova esterna tra Andrea Nicole e Ciprian? (Di venerdì 1 ottobre 2021) Uomini e Donne, anticipazioni 1 ottobre: la settimana conclude tra l’altro con una novità tanto attesa per Gemma Galgani. Che commenti farà Tina Cipollari? Uomini e Donne, anticipazioni 1 ottobre: finalmente arriva un nuovo cavaliere per Gemma Galgani Sappiamo che la Nuova edizione di “Uomini e Donne” è partita col piede sbagliato per la storica dama del Trono Over, perché nessuno era ancora sceso per conoscerla. Ciò aveva ovviamente suscitato le critiche di Tina Cipollari, la quale aveva rinfacciato alla rivale che aver fatto ricorso alla chirurgia estetica, non le era servito a nulla ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 1 ottobre 2021): la settimana conclude tra l’altro con una novità tanto attesa per. Che commenti farà Tina Cipollari?arriva unperSappiamo che laedizione di “” è partita col piede sbagliato per la storica dama del Trono Over, perché nessuno era ancora sceso per conoscerla. Ciò aveva ovviamente suscitato le critiche di Tina Cipollari, la quale aveva rinfacciato alla rivale che aver fatto ricorso alla chirurgia estetica, non le era servito a nulla ...

Advertising

ladyonorato : Prima o poi tutto questo finirà. Ma non potremo mai dimenticare quanti uomini e donne abbiamo perso a causa di poli… - _Nico_Piro_ : Non dimentichiamo che da 12 giorni le bambine e le ragazze afghane non possono andare a scuola e da oggi sono in at… - Viminale : #29settembre, auguri alle donne e agli uomini della @PoliziadiStato per la ricorrenza del patrono… - TonusAldo : RT @matteosalvinimi: L’hanno chiamata Elsa, la nuova mascotte della Polizia di Napoli-Fuorigrotta era stata abbandonata in tangenziale e ri… - FabioMegnamix : RT @ladyonorato: Prima o poi tutto questo finirà. Ma non potremo mai dimenticare quanti uomini e donne abbiamo perso a causa di politici ci… -